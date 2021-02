Nuova pavimentazione: chiusa fino a domani via San Vincenzo

Come annunciato dal Comune sono partiti gli interventi di riqualificazione della pavimentazione, fino alle 20.00 di venerdì 12 marzo, progressivamente sulla base dell’avanzamento lavori, in via San Vincenzo e in via Gaspare Landi. Per questo sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree delimitate da apposita segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione dei residenti possessori di autorimessa i quali potranno circolare, in entrambi i sensi di marcia, secondo le fasi operative del cantiere). Inoltre, alla luce dei lavori, per consentire ai veicoli che percorrono via S. Siro di transitare in via Gaspare Landi, sempre dalle 7.00 di oggi e sino alla conclusione dell’intervento, la telecamera che controlla l’accesso alla Ztl posta in via Gaspare Landi sarà disattivata.

