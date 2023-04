Studenti, precari, disabili, anziani. Così il condominio Lillà è davvero famiglia

Si chiama Lillà l’unica esperienza realmente di “cohousing” del territorio piacentino. Vuol dire che a vivere in un condominio in via Gaspare Landi ci sono nove persone con disabilità, quattro anziani, tre mamme sole con bimbi, tre lavoratori temporanei e due studenti universitari di Medicina. Ognuno nel proprio appartamento, che insieme dal 2016 fa Lillà.

A Lillà c’è la fila di chi vorrebbe vivere in questo palazzo voluto da Asp. Un esempio di mix sociale vincente. Non a caso Carlo, che è in carrozzina, ha voluto festeggiare il suo compleanno con gli altri inquilini del condominio sulla terrazza di Lillà. “La sintesi perfetta di un progetto che funziona. Vorremmo realizzare altri condomini solidali”, spiega Maria Gabriella Cella, responsabile del servizio per Asp.

