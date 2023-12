Nuovo impianto di illuminazione a led per il viadotto di Ponte dell’Olio

Il viadotto sul Nure di Ponte dell’Olio ha un nuovo impianto di illuminazione a led. L’intervento si è svolto nei giorni scorsi ed è stato realizzato dalla Santa Teresa (gruppo Giglio) per la somma di 20mila euro, un investimento che il Comune ha voluto fare per risolvere in modo definitivo un problema che, spiega il sindaco Alessandro Chiesa, si trascinava da tempo.

“Ringraziamo l’azienda Santa Teresa per l’efficienza e siamo contenti per poter continuare a gestire il patrimonio comunale con un’ottica di sostenibilità, lungimiranza ed efficienza, investendo per valorizzarlo e per ridurre i costi di mantenimento”, commenta il primo cittadino. L’impianto a led del ponte di Ponte dell’Olio fa parte del progetto di riqualificazione dell’intera pubblica illuminazione del paese, riqualificazione giunta ormai al 90%.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ