Soluzioni d’arredo per lo smart working: come trasformare la propria casa nell’ufficio ideale

Lavorare da remoto è diventata un’esigenza sempre più diffusa per molte categorie professionali: il massiccio ricorso allo smart working in questi mesi nel nostro Paese ha ridefinito anche il settore dell’arredamento grazie alla ricerca di soluzioni funzionali, pratiche e soprattutto versatili per chi cerca il comfort e la comodità di una postazione operativa anche tra le mura domestiche.

Pareti attrezzate che si trasformano in pratiche librerie portadocumenti, tavolini che con poche mosse si tramutano in ampie scrivanie, top cucina che diventano delle postazioni di lavoro dotate di multiprese a scomparsa e prese di ricarica usb: allestire un’area dell’abitazione dove poter lavorare e studiare al meglio non è solo una necessità di stretta attualità, ma soprattutto è oggi una possibilità reale, grazie alle soluzioni di arredo che uniscono funzionalità e design e che consentono di integrare nella zona living uno spazio di lavoro flessibile, ergonomico e perfettamente attrezzato, ma soprattutto dotato di meccanismi a scomparsa.

Al Centro arredamento Negri vengono selezionate prestigiose aziende italiane per andare incontro alle esigenze di una clientela sempre più smart. I marchi presenti nello show-room promuovono soluzioni che consentono di integrare nella zona living uno spazio di lavoro. Ozzio, Novamobili, Tomasella, Sangiacomo, sono solo alcuni dei marchi selezionati appositamente per le esigenze dei nostri clienti.

Le soluzioni del Centro arredamento Negri sono rivolte al privato o al professionista che, pur lavorando in smart working, non vuole rinunciare alla comodità di un ufficio perfettamente attrezzato a casa propria. Gli arredatori del Centro, inoltre, sapranno indirizzarlo nella scelta migliore per progettare lo spazio operativo da integrare nel proprio arredamento.

Per saperne di più su come trasformare il tuo living in un ufficio attrezzato www.centronegriarredamento.com