Lievita la bolletta di luce e gas, tutto quello che bisogna sapere sui rincari

Oltre al prezzo della materia prima ci si mettono i permessi ad inquinare

Le politiche green dell’Unione europea c’entrano anche stavolta. Imprese e centrali elettriche devono infatti acquistare i diritti ad emettere CO2 nell’atmosfera nel mercato Ets, sempre più al centro delle cronache. Arera lo sottolinea: “Sul fronte dei prezzi della CO2, lo scorso 14 luglio la Commissione europea ha presentato il pacchetto climatico “Fit for 55”, per raggiungere entro il 2030 la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% rispetto al 1990, per poi arrivare alla “carbon neutrality” entro il 2050”. In altre parole meno permessi da spartirsi per una serie più lunga di attività “inquinanti”. Quando la domanda di un bene (i permessi) incontrano una offerta sempre più risicata, i prezzi salgono. E molto.

Il prezzo per l’emissione di una tonnellata di CO2 è così cresciuto ulteriormente nel mese di settembre, passando da 60 a quasi 65 euro. Lo scorso gennaio domande e offerta si accordavano per meno di 35 euro. Oggi le centrali termoelettriche e a carbone (ad esempio) si trovano a dover pagare circa il doppio solo per avere il diritto ad inquinare producendo energia. Uno dei boomerang delle politiche europee sul clima che, in queste condizioni, rischia di scaricarsi direttamente sui conti di cittadini e imprese.

Per il gas il problema viene dalla Russia (e non solo)

Se l’energia elettrica è stata colpita in maniera maggiore, oltre che dalla domanda in ripresa e dall’aumento della materia prima, da una dinamica sfavorevole dell’asta delle emissioni di anidride carbonica, per il gas il discorso è diverso. In una lunga analisi del Centro per gli studi strategici internazionali (Csis) citata anche da Bloomberg proprio per tentare di ricostruire cosa stia accadendo alla tratta del gas europeo, si menzionano le risicate scorte alle porte dell’inverno. Osservando i dati ufficiali in effetti le scorte di gas naturale in Europa, al dì 27 settembre, sono le più basse dal 2013 in termini di TeraWattora equivalenti. “Le esportazioni dalla Russia sono state inferiori alle attese, principalmente a causa del loro bisogno di soddisfare la domanda e ricostruire le scorte a livello nazionale”, recita il rapporto. Giocherebbe un ruolo fondamentale anche la Cina, con una crescita poderosa della sua domanda di gas naturale, proprio durante un vero e proprio “energy crunch”, crisi energetica che costringerà le imprese del Dragone di lavorare a giorni alterni, razionando i consumi.