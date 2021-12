Gli italiani vogliono la transizione ecologica, purché non siano loro a doverla pagare

Secondo un sondaggio di Censis, gli italiani temono il cambiamento climatico ma anche i costi derivanti dalla transizione energetica

Italiani divisi tra la necessità di rispondere al cambiamento climatico e la paura delle conseguenze della transizione energetica. È il quadro tracciato dal sondaggio condotto da Censis nell’ambito dell’Osservatorio sulla sostenibilità.

Transizione, purché non la si paghi

Ben il 73,9% degli italiani dichiara che bisognerà cercare strade alternative per bloccare il riscaldamento globale, se le soluzioni attuali contro l’inquinamento faranno aumentare i prezzi di energia, beni e servizi. Insomma transizione sì, ma solo se a pagare il prezzo non saranno gli utenti finali. Secondo il Censis insomma l’attenzione dei consumatori sarebbe sia sulla transizione sia sulle conseguenze che questa può avere nel portafogli e nelle spese quotidiane.

I timori legati alla spesa per la transizione sono minori nel Nord-Ovest (69,5%) rispetto al Nord-Est (73,9%), mentre è più alto al Sud (74,1%) e specialmente al Centro (79,4%).

La paura fa (quasi) 80%

Il 79,9% degli italiani intervistati da Censis dichiara di temere il cambiamento climatico, con particolare riferimento all’aumento della temperatura media del pianeta di almeno 1,5 gradi centigradi (rispetto ai livelli pre-industriali). Questo timore è più elevato nel Nord-Est, dove dichiara di aver paura l’83,8% degli intervistati.

Una grande confusione sui termini

Il tema del riscaldamento globale non è sempre di semplice comprensione da parte della maggioranza degli italiani, che denunciano una confusione generalizzata sui temi del riscaldamento globale e della sostenibilità. Sono vittime delle troppe informazioni sul tema oltre sette italiani su dieci nel Nord e quasi otto su dieci al Sud. Solo il 26,2% delle persone afferma di conoscere realmente il significato di “sostenibilità”, mentre oltre sei su dieci ne ha una conoscenza “per grandi linee” e non sarebbe comunque in grado di spiegarlo ad altri.

Investimenti verdi solo se informati

Secondo il 76,6% degli italiani la finanza giocherà un ruolo centrale nella transizione ecologica ma ad una condizione. Infatti per l’84,6% degli intervistati occorre chiarezza nelle informazioni legate agli investimenti sostenibili in modo da farli apprezzare e renderli più appetibili. Per oltre sette italiani su dieci ai consulenti finanziari spetterà il compito di portare la finanza sostenibile tra i clienti e tra i piccoli risparmiatori.