In Olanda inagurate due piste ciclabili completamente ricoperte di pannelli solari

È stato inaugurato a fine 2023 nei Paesi bassi un progetto molto ambizioso legato alle fonti rinnovabili.

Colas e Bam Royal Group hanno coperto due piste ciclabili con rivestimento fotovoltaico Wattway. “Le due opere, da mille metri quadrati l’una – dichiarano le due società – erano state commissionate dalle province del Brabante Settentrionale e dell’Olanda Settentrionale e rappresentano il primo progetto di portata simile nel Paese. Aziende e comunità locali, insieme per adottare soluzioni sostenibili. Le due opere realizzate dimostrano tutti gli sforzi compiuti dalle province per raggiungere gli obiettivi prefissati in materia di contrasto al riscaldamento globale”

L’obiettivo è produrre 160 Megawattora/anno di energia rinnovabile nel primo anno di funzionamento.

Questi progetti raccolgono una sfida complessa: generare energia rinnovabile nonostante uno spazio ridotto, almeno apparentemente.

In realtà, l’obiettivo è sfruttare i 35.000 chilometri di piste ciclabili olandesi, che sono già esistenti e quindi non comportano altro consumo di suolo.

[email protected]