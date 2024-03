Sostenibilità, per il terzo anno consecutivo a Decalacque l’attestato Imprendigreen

Decalacque, azienda piacentina specializzata nel trattamento acque, ha ricevuto anche

quest’anno il virtuoso riconoscimento “Imprendigreen 2024”, che I’associazione

Confcommercio prevede per le proprie imprese, associazioni territoriali e di categoria per premiare comportamenti virtuosi e buone pratiche in chiave sostenibile.

Si tratta del terzo anno consecutivo in cui Decalacque riceve questo attestato, che va a premiare gli sforzi compiuti per promuovere uno stile di vita sano e “plastic free”.

E proprio sulla progressiva eliminazione della plastica monouso si sono concentrati gli sforzi dell’azienda piacentina, con la donazione a enti e associazioni di impianti di depurazione d’acqua e di borracce in alluminio certificate e personalizzate.

“Sono orgoglioso di questo importante riconoscimento – commenta Alessandro De Santis, titolare di Decalacque – raccogliamo il frutto del lavoro costante di tutta la nostra azienda. Continueremo ad impegnarci per essere all’avanguardia dell’innovazione sostenibile, contribuendo a un impatto ambientale positivo per le generazioni future”.