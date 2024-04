Agricoltura cellulare cibo del futuro? Il primo passo potrebbe essere nello spazio

Nutriente, saporito e sostenibile. È l’identikit del cibo vegetale che Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) sta sviluppando con l’obiettivo di offrire alimenti più sani e sostenibili, contrastando l’impatto dei cambiamenti climatici che minacciano suolo, salute, qualità e produttività delle piante e, quindi, la sicurezza alimentare.

Si tratta della cosiddetta “agricoltura cellulare“, cioè della produzione – a partire da vegetali di interesse agronomico – di alimenti con un’ampia varietà di molecole utili alla salute, senza erosione di suolo e perdita di biodiversità.

Come sottolineato al World Economic Forum, entro il 2050, a fronte di un aumento della domanda globale di cibo del 50%, i cambiamenti climatici potrebbero causare la riduzione dei raccolti fino al 30% e sarà fondamentale individuare sistemi produttivi alternativi.

i vantaggi dell’agricoltura cellulare

Se coltivate in ambienti controllati, le cellule vegetali rappresentano una biomassa alimentare innovativa e di qualità, basata su modelli produttivi che consentono di superare i problemi legati al crollo di produttività delle colture, ma anche di limitare lo sfruttamento delle risorse naturali, come terra e acqua, riducendo gli scarti di produzione e il ricorso a prodotti fitosanitari.

Per le aziende questo nuovo sistema produttivo rappresenterebbe una svolta per arginare i problemi causati da variazioni climatiche e di realizzare produzioni più programmabili e flessibili.

Per l’essere umano, invece, gli alimenti in questione possono sviluppare valori nutrizionali, sensoriali e di digeribilità simili, o migliori, di quelli derivanti dalle normali colture di provenienza.

IL PROCESSO DI CREAZIONE DEGLI ALIMENTI

Grazie a un processo di asportazione vegetale e di sfruttamento delle caratteristiche presenti nelle cellule vegetali si può arrivare alla moltiplicazione delle stesse qualità in una coltura liquida, che può avvenire in bioreattori simili a quelli già usati per il lievito con cui si producono pane e birra.

una risorsa anche nello spazio

Inoltre, se consumato “fresco” il nuovo cibo potrebbe dare una mano concreta anche nello spazio, rendendo autonomi i futuri equipaggi dagli approvvigionamenti sul nostro pianeta e aiutando ad affrontare condizioni extra-terrestri con sistemi di crescita fuori suolo.

“In futuro, sarà sempre più difficile rifornire la popolazione di alimenti derivati da materie prime vegetali in quantità e qualità sufficienti”, ha sottolineato evidenzia Silvia Massa, ricercatrice del laboratorio di biotecnologie dell’Enea.

“Anche incrementare la superficie coltivabile non è realistico. Si pone, dunque – aggiunge Massa – un problema rilevante di individuazione di nuovi sistemi di approvvigionamento di materie prime vegetali nell’ottica di un’alimentazione sana e sicura”.

