Giacomo Carini superlativo: medaglia d’oro nei 200 farfalla

Missione compiuta per Giacomo Carini: sabato 3 agosto, l’atleta piacentino, tesserato per la Vittorino da Feltre e per il gruppo nuoto Fiamme Gialle, è riuscito a conquistare uno splendido oro nei 200 metri farfalla (categoria Senior) ai Campionati italiani di nuoto in corso di svolgimento a Roma, laureandosi campione italiano in questa specialità. Carini, nonostante l’agguerrita concorrenza, ha ampiamente rispettato i pronostici della vigilia, lasciandosi alle spalle tutti gli avversari grazie all’ottimo tempo finale di 1’57”,89.

L’atleta biancorosso, allenato dallo staff tecnico della Vittorino composto da Gianni Ponzanibbio, Emanuele Merisi, Gianluca Parenzan e Filippo Caprioli, aveva staccato il pass per la finale facendo segnare il miglior tempo nelle batterie di qualifica del mattino: 1’59”,82, unico atleta, tra tutti quelli scesi in vasca nei 200 farfalla, a nuotare sotto il muro dei due minuti. Due giorni fa, invece, Carini si era piazzato sul terzo gradino del podio al termine della finale dei 100 farfalla Senior, conquistando una meritata medaglia di bronzo.