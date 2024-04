Nuoto, tre atleti della Vittorino da Feltre ai Criteria Nazionali Giovanili

Ci saranno anche i colori biancorossi della Vittorino da Feltre all’edizione 2024 dei Criteria Nazionali Giovanili, l’importante appuntamento di nuoto agonistico che andrà in scena a Riccione dal 5 al 10 aprile.

Alla manifestazione, che vedrà la partecipazione dei migliori atleti italiani appartenenti alle categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti impegnati in vasca corta da 25 metri, la società del presidente Gianluigi Tedesco sarà rappresentata da Ludovica Bonini, Giovanni Cornelli e da Alessandro Barbazza.

la programmazione

Dal 5 al 7 aprile, le gare femminili apriranno “le danze”. Per Piacenza, la prima a scendere in vasca sarà quindi Ludovica Bonini (Cadette), che domenica 7 aprile andrà in scena nella gara dei 50 metri rana. Dopodiché, dall’8 al 10 aprile, la competizione diventerà maschile, impiegando, a partire da lunedì 8, Giovanni Cornelli (Ragazzi 2009) nei 200 stile libero e nei 100 dorso e Alessandro Barbazza (Ragazzi 2010) nei 200 misti e nei 100 dorso. Mentre il giorno successivo, Barbazza dovrà scendere in vasca per i 200 dorso, e Cornelli per i 200 dorso, i 400 misti e i 400 stile libero, per poi concludere le sue fatiche sportive mercoledì 10 aprile con la prova dei 200 farfalla.

un’esperienza di crescita importante

“Ai Criteria Nazionali saranno presenti i migliori atleti italiani delle categorie giovanili – commenta il tecnico biancorosso Emanuele Merisi – e la possibilità di confrontarsi in un contesto agonistico di così alto livello, rappresenta un ottimo banco di prova per la crescita tecnica e sportiva dei nostri atleti”.