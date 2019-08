Recupero di sesta giornata per il Piacenza Baseball: è derby con Parma

Chiusa le regular season, il girone A di Serie B di baseball comincia la lunga serie di recuperi, retaggio di un mese di maggio intriso di pioggia. Oggi, domenica 4 agosto, andrà infatti in scena il recupero della sesta giornata d’andata: il Piacenza, a sole due settimane dal derby vinto a Parma, ritrova al De Benedetti lo Junior penultimo in classifica. I ducali stanno vivendo una profonda crisi che li ha portati a sprofondare in pieno rischio play-out. Due partite vinte nelle ultime dodici con all’attivo un solo doppio successo alla prima giornata: questi gli impietosi numeri che sembrano condannare i rossoblù ad un’amara post-season. Tuttavia, ai parmensi, le possibilità di ripresa non mancano.

Dall’altro lato dello schieramento la squadra allenata da coach Nieves non ha alcuna intenzione di interrompere il suo strepitoso momento di forma, ben conscia che in palio c’è una posta allettante rappresentata dai playoff. Classifica alla mano, al Piacenza serviranno quasi certamente sei vittorie negli altrettanti recuperi che l’attendono (oltre a quelle di domenica restano due match a Fossano e altri due in casa con Codogno). Per questo partire col piede giusto nel derby ducale è a dir poco obbligatorio.