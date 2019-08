Fei e il ruolo di vice-Nelli: “Spero giochi sempre lui: è un fenomeno”

La preparazione in vista della prossima stagione di Superlega, per la Gas Sales Volley Piacenza, si è aperta giusto da qualche giorno e per capitan Alessandro Fei è già tempo di un piccolo bilancio. Si sa, oltre che essere un grande campione, “Fox” è un giocatore camaleontico, in grado di adattarsi a più ruoli in base alle esigenze della squadra. Quest’anno, per lui, si prospetta un compito importante: sarà il vice di Gabriele Nelli, per il momento ancora impegnato con la Nazionale italiana all’Europeo. L’opposto titolare biancorosso rientrerà solo qualche giorno prima dell’inizio del campionato e Fei dovrà aiutarlo ad inserirsi negli ingranaggi di una squadra ancora tutta da conoscere.

