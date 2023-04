Alle 21 su Telelibertà nuova puntata di “Volley Piacenza”: tra gli ospiti Zorzi e Fei

Sarà possibile un’altra rimonta stile Modena? Se lo chiedono con ansia i tifosi della Gas Sales, sotto per 2-0 nella serie contro Trento nella semifinale scudetto. Un parere più che autorevole arriverà per loro da un mito della pallavolo: Andrea Zorzi sarà collegato via video questa sera a “Volley Piacenza #atuttogas”, in onda su Telelibertà dalle ore 21. Il grande “Zorro” dirà la sua sul momento delicato dei biancorossi e chissà che non possa essere di buon auspicio per una rimonta da sogno. Nello studio del giornalista Marcello Tassi saranno invece ospiti il direttore sportivo della Gas Sales Alessandro Fei, il segretario generale Luca Rigolon e la responsabile marketing Monica Uccelli. In collegamento video, per un commento tecnico sulla squadra di Botti, non mancherà come sempre il contributo di Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e di Simone Carpanini, telecrnosta delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy.

Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà