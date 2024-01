Gas Sales, ancora troppe amnesie: la capolista Trento domina 3-1 al Palabanca

Niente da fare: Trento vince al Palabanca per 3-1, Gas Sales che riesce ad aggiudicarsi solo il secondo parziale.

AVVIO SHOCK – Nel primo set Piacenza si dimentica, di fatto, di entrare in campo. Dal servizio all’attacco, dal muro alla difesa: nulla funziona in casa biancorossa, nemmeno il tabellone segnapunti. L’Itas, senza strafare, si ritrova avanti 14-6. Piacenza inizia veramente a giocare solo quando Anastasi cambia il palleggiatore e la coppia di martelli, con Dias, Andringa e soprattutto Leal (4 punti e 1 ace da subentrato) che hanno un ottimo impatto sul match. La Gas Sales dimezza lo svantaggio e pur chiudendo sotto 25-18 dimostra, se non altro, di essersi svegliata.

IL RISVEGLIO – La reazione piacentina non è un fuoco di paglia: nel secondo parziale la squadra di Anastasi si ripresenta in campo con le fiamme negli occhi e sorretta da una difesa che non lascia passare nemmeno uno spiffero comincia a picchiare forte anche a muro e in attacco, volando avanti 11-4. Lucarelli e Brizard tornano al loro posto, Andringa entra spesso a dare man forte alla seconda linea, mentre Leal è insostituibile: lo schiacciatore brasiliano (6 punti per lui) guida la rimonta insieme a Simon e Lucarelli (4 marcature a testa), con la Gas Sales che torna in corsa vincendo la seconda frazione 25-19.

NUOVO CROLLO – Piacenza sembra essere rientata sui binari giusti e invece, dopo un avvio di terzo set equilibrato e giocato punto a punto, è Trento a mettere nuovamente la freccia. Dal servizio vincente di Lavia che vale il 9-6, l’Itas riprende a martellare mentre Piacenza smarrisce lucidità in attacco, eclissandosi anche negli altri fondamentali. L’errore di Romanò consegna agli avversari il punto del 14-10, da qui in poi la Gas Sales sparisce ancora una volta dal campo e Trento chiude agevolmente sul 25-16.

FINE DEI GIOCHI – C’è poco da fare, Trento è semplicemente più avanti nel percorso di crescita rispetto a Piacenza. I campioni d’Italia lo dimostrando anche nel quarto set, dove i vari Michieletto, Rychlicki e Lavia indovinano costantemente il pertugio giusto, sorretti da una difesa eccellente nel disinnescare i timidi tentativi offensivi dei piacentini. Con il muro del 10-5 targato Michieletto, l’Itas scava l’ennesimo solco, che nemmeno il nuovo cambio del palleggiatore tra le fila biancorosse (dentro Dias per uno spentissimo Brizard) riesce a colmare. L’Itas chiude 25-15 vincendo la partita.

LA FOTOGALLERY DI ANGELA PETRARELLI