“Fare squadra”: Gas Sales con Adecco, successo per il workshop a XNL

Una giornata piena di soddisfazioni, quella di martedì 30 gennaio a Palazzo XNL, che per un giorno non è stata la casa di esposizioni, ma ha ospitato il workshop della Business Community biancorossa “#facciamosquadraXpiacenza a bordo campo”, organizzato da Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in collaborazione con Adecco Italia (società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano).

L’obbiettivo di questo evento era quello di allenarsi a fare squadra anche a bordo campo.

“Non è la prima volta che organizziamo un workshop e devo dire che ogni volta abbiamo riscontri positivi” – sono le parole della presidente di Gas Sales Bluenergy Elisabetta Curti – che aggiunge – “Sono contenta che anche in questa occasione in tanti abbiate aderito a questa iniziativa, la volontà è sempre quella di far conoscere tra di loro le aziende che appoggiano il nostro progetto. Tutti insieme stiamo portando in giro per l’Europa la nostra squadra, siamo tra le migliori otto squadre europee e questo può essere solo un motivo di orgoglio per noi. Vi invito ad approfondire la conoscenza fra di voi, a creare relazioni” -.

È intervenuto anche Andrea Anastasi, coach dei biancorossi, che ha parlato del tema del gioco di squadra, facendo tanti paragoni tra lo sport e l’attività aziendale. E ringraziando il Club e tutti gli sponsor ha aggiunto – “l’obiettivo finale è la performance sportiva ma il mio lavoro non è solo allenare in campo, rimane centrale anche coordinare il lavoro del mio staff. I miei principi si basano su comunicazione, empatia, fiducia, responsabilità collettiva e attenzione. Il tono della voce è determinante quando si comunica qualcosa ad un giocatore o ad un collaboratore che lavora con noi in azienda” -.

Gli sponsor e i partner della Società hanno quindi potuto fare gruppo condividendo idee, ipotesi e immaginando la risoluzione di problemi attraverso una serie di attività proposte dal team di Assessor di Adecco Italia. Il momento di incontro ha favorito lo scambio di opinioni e la riflessione su metodologie di assessment e servizi HR importanti per le imprese al fine di far fronte alle esigenze del mercato del lavoro.

Il Workshop si è chiuso con un aperitivo offerto da Campagna Amica Piacenza per il secondo anno a fianco di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.