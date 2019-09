Tutti in campo dalla serie D alla Promozione. Coppa per Prima, Seconda e Terza

Dopo l’antipasto di Coppa, oggi, domenica 1° settembre, è tempo di campionato. Dalla serie D alla Promozione, tornano in campo i protagonisti nostrani del calcio dilettantistico. Gare di quarta serie che prenderanno avvio alle 15, alle 16.30 invece sarà prima stagionale per Eccellenza e Promozione. Categoria, Anche oggi, tutti i risultati in tempo reale saranno disponibili sul portale Libertasport.it.

In serie D, il Fiorenzuola parte dal match con il Breno: al Comunale, c’è grande curiosità per vedere all’opera la rivoluzionata formazione rossonera che ha cambiato anche guida tecnica. Sarà in grado mister Tabbiani di ripetere le belle esperienze dei predecessori Dionisi e Brando? Tutti disponibili i giocatori valdardesi, eccezion fatta per Corbari e Bigotto, il modulo sarà ancora una volta il 4-3-3 con Piraccini che fungerà da punta centrale. Nuovo corso anche per la Vigor Carpaneto di Adailton che invece se la vedrà con il Fanfulla, per una prima trasferta ad alto rischio. Probabile che Sa Sa Bruno parta dalla panchina, ma non è escluso il suo impiego dal primo minuto in tandem con Rantier.

In Eccellenza, riflettori puntati sul Nibbiano Valtidone che, dopo una campagna acquisti sontuosa e chiusa con il colpaccio Berzotti, riparte agli ordini di Mantelli nel match interno con il San Felice. E’ invece l’Agazzanese dei giovani quella che Nicola Binchi è chiamato a confermare nei quartieri alti di classifica: al Baldini sarà subito sfida proibitiva con l’ambiziosa Piccardo Traversetolo.

In Promozione, l’esordio della matricola Alsenese sarà bagnato tra le mura amiche con il Montecchio ospite. C’è subito un gran derby: al Soressi, a far visita alla Castellana Fontana di mister Costa arriva il Vigolo. Impegno interno con il Sorbolo per il Gotico Garibaldina mentre la Pontenurese riceve la visita del Terme Monticelli.

Scatta invece la coppa Emilia per le formazioni di Prima e Seconda, la coppa Coni per quelle di Terza con le partite di andata del primo turno: di seguito il programma completo della domenica.

PRIMA CATEGORIA – COPPA EMILIA (Seconda giornata Girone 1)

Chero-PontollieseGazzola

Vigolzone-Bobbiese

Classifica: Bobbiese 3, PontollieseGazzola 3, Chero 0, Vigolzone 0

Girone 2

Rottofreno-Spes

Ziano-Borgonovese

Classifica: Borgonovese 1, Rottofreno 1, Spes 1, Ziano 1

Girone 3

Fidenza-Sporting Fiorenzuola

Sannazzarese-Virtus San Lorenzo

Classifica: Sporting Fiorenzuola 3, Virtus San Lorenzo 1, Fidenza 1, Sannazzarese 0.

SECONDA CATEGORIA – COPPA EMILIA (Girone A)

Calendasco-Gragnano

Sarmatese-San Filippo

Perino-Rivergaro

Podenzano-Gossolengo Pittolo

Turris-Niviano

S.Giuseppe-Royale Fiore

S.Rocco-LibertaSpes

SECONDA CATEGORIA – COPPA EMILIA (Girone B)

Lugagnanese-Arquatese 2-0

Pro Villanova-Caorso

Corte Calcio-Real Chero (ore 20.30)

Salicetese-San Lazzaro

Mezzani-Fontanellatese

Sissa-Zibello

Scanderberg-Fraore

TERZA CATEGORIA – COPPA CONI

Bivio Volante-Primogenita

San Corrado-Pianellese

Bobbio2012-San Polo

Travese-Lyons Quarto

Junior Drago-BF Farini Bettola

Folgore-Gerbido (ore 18)

Gropparello-Cadeo

Fulgor Fiorenzuola-Vernasca