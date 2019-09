Stasera doppio appuntamento su Telelibertà: Zona Piacenza e Zona Calcio

Doppio appuntamento per gli amanti del calcio che questa sera, dalle 20.15, sintonizzandosi sul canale 98 del digitale terrestre ovvero Telelibertà, potranno assistere a ben due programmi uno di seguito all’altro.

Si parte con Zona Piacenza Calcio: seconda puntata del nuovo forma della tv di via Benedettine che accende i riflettori sulla formazione biancorossa e sul campionato di serie C. Tra gli ospiti della puntata annunciati Daniele Moretti, responsabile del vivaio ed ex gloria del Piace della serie A, oltre a bomber Daniele Cacia. Focus sul match di sabato sera con il Modena e sull’intera giornata di campionato.

Alle 21.15 invece, sarà tempo di Zona Calcio. Si tratta della prima puntata stagionale che prevede, come di consueto, una panoramica su tutte le categorie dilettantistiche, dalla serie D alla Terza Categoria. Tra gli ospiti annunciati anche Ettore Guglieri, capitano del Fiorenzuola, Dario Mastrototaro, centrocampista della Vigor Carpaneto, il ds del Nibbiano Valtidone Mario Barbieri, l’allenatore della Castellana Fontana Paolo Costa e l’attaccante della Bobbiese Matteo Burgazzoli.

Come sempre, ampio spazio al pubblico a casa che potrà interagire con gli ospiti in studio inviando messaggi tramite whatsapp al numero 3355438909 o attraverso la pagina Facebook di Zona Calcio.