Il piacentino Nicola Rossi “cannibale” a Pavullo: per lui primo posto in volata

Grande successo in terra modenese per il piacentino Nicola Rossi. Il ciclista della squadra piacentina Veloclub Pontenure, nella categoria Allievi, si è piazzato al primo posto nella storica Modena-Pavullo. Il percorso, di 70 chilometri, si è articolato con partenza a Modena in Piazza D’Armi, per poi svilupparsi lungo diverse vie storiche, per poi arrivare nel cuore del Pavullo.

Per Rossi, che ha bruciato in volata gli avversari dopo una fuga durata 10 chilometri, si tratta del quarto successo stagionale su strada. Al terzo posto Alessandro Nazzani, altro Allievo del Veloclub Pontenure. Da segnalare anche l’ottimo quinto posto di Lorenzo Fraccaro (anch’egli ciclista della scuderia piacentina) e la bella prestazione di Luca Belloni, autore di una fuga di tre giri nella prima sezione di gara. Un plauso dunque a tutta la squadra del Veloclub Pontenure e al direttore sportivo Michele Maggi.