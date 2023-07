Ciclismo, bronzo per Ghiroldi e Baruzzi ai campionati giovanili su strada

Due bronzi tricolori: è il bottino dell’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi ai Campionati italiani giovanili su strada andati in scena (per quanto riguarda le gare maschili) a Boario Terme, nel Bresciano.

Il sodalizio del presidente Simone Pontara ha conquistato una doppia medaglia di spessore. La prima, in ordine cronologico, è arrivata intorno a metà mattinata grazie a Cristian Ghiroldi, terzo negli Esordienti primo anno contribuendo alla festa della Lombardia grazie al successo di Riccardo Longo (Team Serio).

Nel pomeriggio, invece, è arrivato l’altro bronzo negli Allievi grazie a Francesco Baruzzi, che ha regolato il gruppo nella volata per il terzo posto alle spalle di Lorenzo Rossini, mentre la vittoria è andato al trentino Edoardo Augusto Caresia.

Risultati

Campionati italiani Darfo Boario Terme Allievi: 1° Edoardo Augusto Caresia (Trento) 77,600 chilometri in 1 ora 54 minuti 29 secondi, media 40,670, 2° Lorenzo Rossini (Piemonte) a 11 secondi, 3° Francesco Baruzzi (Lombardia), 4° Mattia Proietti Gagliardoni (Umbria), 5° Fabio Segatta (Trento), 6° Emanuele Ferruzzi (Toscana), 7° Michele Pascarella (Campania), 8° Achille Pozzi (Lombardia), 9° Roberto Capello (Piemonte), 10° Nicolò Missaglia (Lombardia) a 25 secondi.

Campionati italiani Darfo Boario Terme Esordienti 1° anno : 1° Riccardo Longo (Lombardia) 41,100 chilometri in 1 ora 4 minuti 55 secondi, media 37,987, 2° Leonardo Grimaldi (Marche) a 3 secondi, 3° Cristian Ghiroldi (Lombardia), 4° Sebastiano D’Aiuto (Friuli Venezia Giulia), 5° Lorenzo Soldarini (Piemonte), 6° Enea Bortolotti Barrel (Val d’Aosta), 7° Riccardo Dalola (Lombardia) a 20 secondi, 8° Gioele Angelo Libertani (Veneto), 9° Matteo Botta (Lombardia), 10° Daniele Signorelli (Piemonte).



La bella giornata dell’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi (doppio bronzo tricolore a Boario Terme) si è conclusa con un doppio piazzamento Juniores nella gara bergamasca di Osio Sotto, dove il bresciano Simone Codenotti ha centrato il quarto posto, mentre Mirko Coloberti (atleta di Romanengo) è giunto settimo.

Risultati

Juniores Osio Sotto: 1° Diego Nembrini (Cene) 106,400 chilometri in 2 ore 21 minuti 44 secondi, media 45,042, 2° Andrea Vanotti (G.S. Massì Supermercati), 3° Davide Donati (Ciclistica Trevigliese) a 2 secondi, 4° Simone Codenotti (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi), 5° Gabriele Durelli (Ciclistica Trevigliese), 6° Luca Mazzoleni (Cene), 7° Mirko Coloberti (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi), 8° Davide Quadriglia (Team Biesse Carrera), 9° Andrea Rinaldi (S.C. Romanese), 10° Kevin Lanzarotto (Team Biesse Carrera).