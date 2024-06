Trofeo Mini Bike, epilogo a Piacenza: “Educazione stradale per i giovani”

Oggi (22 giugno) si è conclusa a Piacenza l’edizione 2024 del Trofeo Mini Bike Unione Valnure Valchero, una manifestazione dedicata ai giovani ciclisti dai 5 ai 12 anni. L’evento si è svolto nell’area verde di via IV Novembre e ha rappresentato l’ultima tappa di un percorso che ha attraversato varie località, con l’obiettivo di educare i bambini e i ragazzi a muoversi consapevolmente in bicicletta nel traffico.

Le prove di destrezza e abilità, che hanno caratterizzato questo trofeo, non sono state soltanto gare sportive, ma anche strumenti didattici. Attraverso queste attività, i giovani partecipanti hanno appreso le basi della sicurezza stradale, imparando a gestire la bicicletta in situazioni realistiche di traffico.

Preludio al Tour de France

Questa edizione del trofeo ha avuto un significato speciale per Piacenza, poiché ha fatto da preludio all’evento sportivo più importante dell’anno per la città: il passaggio del Tour de France. Gli organizzatori del Trofeo Mini Bike Unione Valnure Valchero hanno voluto offrire ai giovani piacentini un “aperitivo” del grande ciclismo, stimolando il loro interesse e la loro passione per questo sport.