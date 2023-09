Non è nuovo a imprese estreme in sella ad una bicicletta: questa estate il ciclista amatore piacentino Michele Bianchi si è lanciato in due nuove avventure, prima la Parigi-Brest-Parigi (completata in meno di 80 ore) e poi – in questi giorni – un nuovo viaggio in Spagna.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI