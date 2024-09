Ciclismo, il professionista piacentino Jacopo Guarnieri annuncia il ritiro

L’annuncio del ritiro di Jacopo Guarnieri da corridore non solo fa terminare una brillante carriera in sella del classe 1987, ma lascia anche un “buco” nel ciclismo piacentino di punta. Se in campo femminile c’è Silvia Zanardi come massima espressione anche in campo internazionale, in quello maschile la Piacenza delle due ruote perde ora l’unico professionista che aveva “in servizio”.

Un vuoto che non sarà facile colmare a breve e che in teoria per il 2025 rimarrà tale.