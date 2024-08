Ciclismo su pista, la piacentina Giordani in Nazionale ai Mondiali in Cina

Piacenza sarà rappresentata ai Mondiali Juniores su pista in Cina non solo dal trio della Bft Burzoni VO2 Team Pink formato da Anita Baima, Asia Sgaravato e Linda Sanarini, ma anche da una piacentina doc: Arianna Giordani, classe 2006 e in forza alla formazione piemontese Racconigi Cycling Team.

Dal 21 al 25 agosto Arianna parteciperà alla rassegna iridata in programma nella rassegna di Luoyang, coronando così uno dei sogni di tantissime bambine e ragazzine: indossare la maglia azzurra. Diciotto anni da compiere a novembre, Arianna abita a Gerbido.