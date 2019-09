Inaugurata la stagione del nuoto pinnato Piacentino

Gli atleti della società Calypso si sono radunati giovedì 29 agosto alla piscina del Polisportivo, riprendendo gli allenamenti in vista della stagione agonistica di nuoto pinnato. Sono stati presentati i componenti dello staff tecnico: Umberto Raimondi responsabile tecnico di tutta la società ed allenatore dei gruppi delle categorie agonistiche sarà affiancato da Laura Galli e Jonathan Alario che si occuperà principalmente della squadra esordienti e master.

La Calypso si avvarrà della consulenza della fisioterapista dott.ssa Elettra Guareschi, del nutrizionista dott. Marco Sbruzzi, mentre la preparazione fisica sarà effettuata presso la palestra Mercurio e seguita dai tecnici Matteo Canni e Nicolas Garilli. “L’obbiettivo generale è quello di crescere continuamente, divertendoci senza perdere motivazione e determinazione. Siamo molto contenti di avere una squadra composta da oltre 30 ragazzi di varie età, con molti giovani che si stanno inserendo. Con gli atleti junior e senior puntiamo a ben figurare anche agli Italiani e come nella passata stagione a fare esperienze in Coppa del mondo. Organizzeremo come sempre a gennaio il trofeo “Città di Piacenza” commenta Raimondi.

Nelle prossime settimane inizieranno anche gli allenamenti della squadra esordienti, che disputerà il campionato regionale e la squadra amatoriale dei master. Dal 23 di settembre inizieranno anche i corsi di nuoto e di avviamento al nuoto pinnato.