Assoluti di nuoto pinnato: tre ori e Universiadi “intascate” per Marco Pietralunga

Ancora risultati di rilievo per gli atleti della squadra di nuoto pinnato della Vittorino da Feltre. I nuotatori biancorossi, pur senza riuscire a salire sul podio, si sono infatti messi in evidenza ai Campionati italiani assoluti, svoltisi nei giorni scorsi a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, con ottimi piazzamenti e con riscontri cronometrici in continuo miglioramento e con nuovi primati personali in tutte le gare in cui sono scesi in vasca.

Tre gli atleti schierati dallo staff tecnico biancorosso: Riccardo Albasi, Elisa Malchiodi e Sofia Cosenza ai quali si è aggiunto anche Marco Pietralunga, agonista piacentino che difende i colori del Nn Varedo di Milano ma tesserato per il settore nuoto per la Vittorino da Feltre, società in cui si allena quotidianamente anche per il pinnato.

Miglior risultato biancorosso firmato da Riccardo Albasi, che nella gara dei 50 apnea ha sfiorato letteralmente il podio classificandosi quarto con il tempo di 16”,02. Per Albasi anche l’ottavo posto nei 50 monopinna (17”,98) e il decimo nei 100 monopinna (41”,04). Tredicesimo posto, invece, per Sofia Cosenza nei 50 pinne Under 18 con il tempo di 24”,47; nella stessa gara, diciottesima posizione per Elisa Malchiodi, attardata dalla compagna di squadra di soli due decimi di secondo (24”,69).

Per Elisa Malchiodi anche il ventesimo posto nei 50 apnea (19”,89 il suo crono) e il ventunesimo nei 100 pinne (55”,03), gara in cui Sofia Cosenza si è classificata diciottesima in 54”,43. Risultati davvero eccezionali per il piacentino Marco Pietralunga, che agli italiani assoluti ha conquistato tre titoli tricolori e un argento. Prima medaglia d’oro per Pietralunga nei 100 monopinna, gara dominata con l’ottimo crono di 38”,09; gli altri due titoli tricolori sono stati vinti dall’atleta piacentino nelle staffette 4×100 monopinna e 4×200 monopinna con i compagni di squadra Fabio Casiraghi, Lorenzo Caronno e Luca Milazzo. Per Pietralunga anche l’argento conquistato nella 4×50 monopinna e il settimo posto finale nei 200 monopinna. Grazie ai successi conquistati agli italiani assoluti, Marco Pietralunga ha ottenuto la qualificazione per le prossime Universiadi in programma dal 22 al 27 aprile in Colombia.