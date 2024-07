Il piacentino Marzo Pietralunga ai mondiali di nuoto pinnato a Belgrado

Continua la catena delle convocazioni internazionali per il settore agonistico natatorio della Vittorino da Feltre. Dopo la vittoria conquistata alcune settimane fa al Sette Colli di Roma nei 200 farfalla da parte di Giacomo Carini che ha staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi, si aggiunge ora la convocazione dell’atleta biancorosso Marco Pietralunga per i campionati mondiali indoor di nuoto pinnato, in programma nei prossimi giorni a Belgrado, in Serbia.

la prima esperienza con i colori azzurri

Pietralunga, allenato dallo staff tecnico biancorosso capitanato da Gianni Ponzanibbio, è alla sua prima esperienza con i colori azzurri della Nazionale italiana.

“Tre mesi fa – commenta con soddisfazione il giovane atleta piacentino – avevo indossato i colori azzurri per la prima volta in occasione delle Universiadi di nuoto pinnato che si sono svolte in Colombia. Questo, però, è il mio vero esordio ufficiale con la Nazionale assoluta, esordio che, tra l’altro, avviene proprio nella manifestazione agonistica più importante per la nostra disciplina sportiva. Sono orgoglioso di difendere i colori azzurri e anche di rappresentare lo sport piacentino. Essendo la prima volta è impossibile fare pronostici; di certo darò il meglio di me stesso per onorare l’Italia”.

i risultati che hanno portato alla convocazione

La squadra azzurra per i mondiali indoor di nuoto pinnato, selezionata dal responsabile tecnico Valter Cosimo Mazzei e dagli allenatori Alberto Milan e Michele Russo, è composta complessivamente da quattordici atleti, sette uomini e sette donne. Marco Piuetralunga ha centrato la convocazione grazie a una striscia positiva di risultati costruita negli ultimi mesi tra cui il titolo italiano assoluto primaverile nei 100 monopinna, e le medaglie d’argento, agli assoluti estivi, conquistate nei 50 monopinna e nei 50 apnea.

Quattro le gare in cui l’atleta della Vittorino da Feltre scenderà in vasca ai Mondiali di Belgrado: 50 monopinna, 50 apnea, 4 x 100 e 4 x 200 monopinna. E proprio con le staffette azzurre, Pietralunga cercherà di conquistare la qualificazione per i World Games, la manifestazione internazionale riservata alle discipline sportive non inserite nel programma dei giochi olimpici. “Per il momento sono concentrato soltanto sui mondiali – aggiunge l’atleta piacentino – e in vasca penserò soltanto a queste gare senza guardare troppo lontano. Nello sport, del resto, bisogna raggiungere un obiettivo alla volta”.