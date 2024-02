Nuoto pinnato, prime storiche medaglie per la Vittorino agli Italiani

La Vittorino da Feltre conquista le sue prime, storiche medaglie ai Campionati italiani di nuoto pinnato. Alla manifestazione tricolore di categoria, svoltasi nei giorni scorsi a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, la società biancorossa, che soltanto da un anno si dedica anche a questa disciplina agonistica, ha infatti conquistato una medaglia d’oro, una d’argento e tre di bronzo.

A salire sul gradino più alto del podio tricolore è stato il giovane Riccardo Albasi (2006) che ha dominato la gara dei 50 apnea Junior, vincendo con il tempo di 17”,23. Per Albasi anche la medaglia di bronzo conquistata nei 50 monopinna (19”,77 il suo crono a quattro di secondo dall’oro).

Le altre medaglie sono arrivate dalle staffette: argento per la 4×100 pinne 3° categoria (3’41”,43 il tempo finale) composta da Elisa Malchiodi, Clara Zerbarini, Sofia Cosenza e Letizia Brambilla; bronzo per la 4×100 pinne 2° categoria con Giulia Chiappini, Diletta Franchi, Sara Griziotti e Giulia Ghidoni (3’52”,88), e bronzo anche per la 4×50 due pinne + 2 monopinne con Leonardo Campolunghi, Riccardo Albasi, Yassine Laanaia, Alessandro Zangrandi (1,27”,63).