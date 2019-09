Ultima fatica prima dei playoff: domani è doppia sfida con Fossano

Dopo tanti rinvii e recuperi finalmente il Piacenza Baseball giunge all’ultima puntata prima dei tanto sospirati playoff, e lo fa affrontando una di quelle sfide definibili da “dentro o fuori”. Domani, domenica 8 settembre, i biancorossi se la vedranno in trasferta con Fossano, con gara 1 in programma alle 11 e gara 2 alle 15.30. La matricola piemontese cerca due vittorie per la salvezza automatica mentre al Piacenza basterà una vittoria per centrare i playoff. Qualsiasi risultato uscirà non potrà non ripercuotersi sulle sorti delle due squadre, ovviamente per obiettivi diametralmente opposti. Quel che vale è che saranno partite vere nelle quali gli interessi in palio potrebbero ridurre le distanze tecniche tra le contendenti.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà