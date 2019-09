Dilettanti, tutti in campo: super sfide per Nibbiano e Castellana Fontana

Prima domenica stagionale a ranghi completi per ciò che attiene il calcio dilettanti. Dalle 15 in campo la serie D, dalle 15.30 tutte le altre formazioni, comprese quelle di Prima, Seconda e Terza che, dopo le fatiche di coppa, danno avvio ai loro tornei regionali e provinciali. Tutti i risultati delle partite saranno aggiornati in tempo reale sul portale Libertasport.it; a fine giornata, tutte le classifiche aggiornate e i commenti.

In serie D, il Fiorenzuola punta ai tre punti nel match casalingo con la Sammaurese: le buone impressioni ricavate dai primi impegni stagionali inducono all’ottimismo, anche se mister Tabbiani deve sempre fare i conti con le assenze. Per la Vigor Carpaneto, dopo due pareggi di fila, trasferta ostica sul campo del Mazzolara dove la truppa di Adailton proverà a strappare un risultato positivo.

In Eccellenza, riflettori puntati sul Curtoni di Borgonovo dove va in scena il big match tra Nibbiano Valtidone e Castelfranco. Si tratta di due super big del campionato e che sono tra le candidate per la vittoria finale. Impegno casalingo per l’Agazzanese che sfida il San Felice: entrambe non hanno ancora assaporato il gusto dei tre punti, si tratta di una sfida che gli uomini di Binchi possono fare loro, a patto che non siano commessi gli errori osservati domenica scorsa con la Sanmichelese.

In Promozione, tempo di derby: la matricola Alsenese riceve la visita della Pontenurese di Bongiorni per un confronto aperto ad ogni pronostico. E’ però il Soressi il campo centrale: la Castellana Fontana se la vedrà con la Fidentina per un confronto che promette scintille e spettacolo. Il Gotico Garibaldina attende invece il Salsomaggiore e proverà a fermare i termali, a punteggio pieno. A caccia dei primi punti il Vigolo di Quagliaroli, di scena sul campo di Langhirano.

In Prima Categoria, la super favorita Bobbiese riparte dal Candia: avversario di giornata il San Leo, per gli uomini di Melotti, rinforzatisi con l’arrivo di Livelli, vogliono partire con il piede giusto in un cammino che, stando ai pronostici, li vede potenziali dominatori. Derby interessante a Ziano dove è sfida tra matricole, con il Vigolzone che sarà ospite dei valtidonesi.

Nel girone A di Seconda Categoria, la Sarmatese di Volpe riceve il Gossolengo Pittolo, mentre il Niviano se la vede con la LibertaSpes. Nel girone B, subito confronto tra piacentine: Pro Vilanova-Corte Calcio è anche gara tra neopromosse per un confronto da tripla.

Per chiudere, in Terza Categoria, una delle favorite, il Vernasca, riceve la visita del Bobbio2012, mentre si profila assai avvincente il confronto tra Primogenita e BF Farini Bettola.