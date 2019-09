Pomeriggio senza appello: ultimo atto del playoff con Castelfranco Veneto

Il Piacenza Baseball e Castelfranco Veneto arrivano all’ultimo atto della loro lunga sfida playoff: in palio il passaggio del turno, che consentirebbe alla vincente di giocarsi l’accesso per la Serie A2. La serie si sposta in Veneto, dopo il pareggio scaturito nelle prime due partite al De Benedetti. Essendo il tutto al meglio delle cinque partite, come minimo si arriverà a gara 4 ma, stante l’equilibrio esistente, non è da escludere la possibilità che si arrivi anche a gara 5 che, a quel punto, sarebbe un vero e proprio spareggio.

Si comincia oggi pomeriggio, sabato 21 settembre, mentre domenica si giocheranno gara 4 ed eventuale gara 5. Giudicando da quanto successo a Piacenza, resta difficile azzardare pronostici. I padroni di casa confidano nelle qualità di Novello che al De Benedetti ha messo in difficoltà il line-up biancorosso nella partita inaugurale, vinta nettamente 13-2 e sperano possa accadere altrettanto in gara 3, riservata ai lanciatori italiani. E se proprio così fosse, Piacenza potrà dal canto suo giocare in gara 4 la carta Franklin Castillo. Il pitcher dominicano sette giorni fa ha giganteggiato, tenendo in scacco le potenti mazze trevigiane e il Piacenza, se vorrà far strada, non potrà prescindere dalla sua prestazione.