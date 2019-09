Al Piacenza servono due vittorie per accedere alla finale playoff

Oggi, domenica 22 settembre, contro Castelfranco Veneto servirà per forza una doppia vittoria al Piacenza Baseball per continuare a cullare il sogno promozione in Serie A2. I biancorossi, alle 10, affronteranno gara 4 delle semifinali playoff, con i veneti che conducono per 2-1. Se i piacentini dovessero aggiudicarsi questo confronto, la serie tornerebbe in parità e sarebbe quindi necessaria (per decidere chi passa il turno) gara 5, eventualmente prevista nel pomeriggio.

Ieri Castelfranco ha saputo far sua gara 3, dopo che gli incontri in terra piacentina di una settimana fa si erano chiusi sull’1-1.