Dilettanti: Nibbiano a Colorno, rischia la Castellana. Bobbiese al Curtoni

Nuova domenica all’insegna del calcio dilettantistico e ovviamente Libertasport.it scende in campo: dalle 15 con la D e dalle 15.30 con le altre categorie, tutte le partite saranno seguite in tempo reale.

In serie D, sfida per nulla semplice quella che attende il Fiorenzuola che sarà di scena sul campo dei bresciani del Ciliverghe. Ancor più difficile il compito che attende la Vigor Carpaneto: i ragazzi di Adailton, ancora all’asciutto di vittorie, ospitano infatti la super capolista di Lucio Brando, a punteggio pieno e dall’attacco a mitraglia.

In Eccellenza, il Nibbiano Valtidone viaggia alla volta di Colorno e punta a far bottino pieno per rimanere aggrappata al trenino di testa. Una galvanizzata Agazzanese, dopo il 5-0 rifilato al San Felice, se la vedrà con il Formigine.

In Promozione, altro scoglio complicato per la Castellana Fontana che sarà di scena sul campo del Salsomaggiore; la Pontenurese ospita la Viarolese di Macchetti, mentre l’Alsenese sfida in trasferta il Tonnotto San Secondo. Derby piacentino da non fallire per il Vigolo, ancora a quota zero: sarà il Gotico a far visita ai ragazzi di Quagliaroli, ancora fermi a quota zero punti.

In Prima Categoria, la Bobbiese non dovrebbe aver troppi problemi al Curtoni di Borgonovo mentre si annuncia assai interessante lo scontro tra Virturs San Lorenzo e la Sannazzarese.

Nel girone A di Seconda Categoria, la sfida tra Turris e Sarmatese è la più attesa di giornata, mentre nel girone B il Corte Calcio se la vedrà con la Salicetese per un altro scontro tutto piacentino che promette scintille.

In Terza per chiudere, Pianellese-Fulgor Fiorenzuola è la gara di cartello. A fine giornata, tutti i risultati e le classifiche aggiornate.