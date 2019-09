Per Cortemaggiore un esordio a Cagliari ricco di insidie: avversario il Quattro Mori

Dopo l’ottima partenza della stagione agonistica nel primo torneo giovanile regionale (dove il club magiostrino ha dominato a Manzolino, in provincia di Modena) la Teco Corte Auto Cortemaggiore sarà presto impegnata su due fronti: l’esordio in Serie A1 femminole e l’organizzazione del primo Torneo Open nazionale.

Il prossimo fine settimana partirà uno dei più competitivi campionati degli ultimi otto anni e la Teco Corte Auto affronterà una delicata e difficile trasferta in quel di Cagliari, con la squadra di casa neopromossa ma capace di imbastire una squadra di tutto rispetto. Cortemaggiore sarà l’unico club in campionato che schiererà in pianta stabile in prima squadra due giovanissime, vale a dire Arianna Barani e Valentina Roncallo, senza dimenticare Martina Nino e le due forti straniere Ruta Paskauskiene e Valentina Sabitova. La Paskauskiene è un’esperta giocatrice lituana con alle spalle ben tre Olimpiadi, mentre la Sabitova ad oggi rappresenta una delle migliori pongiste russe.

Partita che si prospetta molto accattivante, nella quale si inizieranno a vedere i veri valori in campo senza precedenti, oltre che avvincenti scontri diretti.

TORNEO NAZIONALE OPEN

Mentre a Cagliari si giocherà la prima di campionato, in quel di Cortemaggiore (con un calendario abbastanza anomalo) si terrà il primo Torneo Nazionale Open, che riguarderà le seguenti categorie:

OVER 1000 MASCHILE

OVER 3800 MASCHILE

OVER 2400 MASCHILE

OVER 5000 MASCHILE

OVER 250 MASCHILE

OVER 13 MASCHILE

OVER 199-400 FEMMINILE

OVER 401 FEMMINILE

OVER 51 FEMMINILE