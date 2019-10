Karate Farnesiana Acrobatic da applausi all’Open di Torino: sette medaglie conquistate

Grande successo del Karate Piacenza Farnesiana – Acrobatic all’Open internazionale di Torino, competizione che ha visto scendere sul tatami ben 118 società provenienti da nove nazioni europee. Il club piacentino si è classificato al terzo posto come numero di medaglie nella specialità combattimento libero. Due ori, due argenti e tre bronzi, per un totale di sette medaglie conquistate: questo il bilancio ottenuto dai giovani atleti piacentini.

Ad infilarsi al collo la medaglia d’oro sono stati Santi Kazazi nella categoria Under 14 -55 chili e Giulia Ghilardotti nella categoria Junior -53 chili. Argento per Martina Boselli nella stessa categoria. Secondo posto anche per Maya Pilotti (già campionessa d’Italia 2019), che ha conquistato l’argento nella categoria Cadette -47 chili. Splendida medaglia di bronzo per Valentina Maini nella categoria Junior +59 chili, al ritorno dopo un lungo periodo di sosta per un infortunio alla caviglia. Anche Maria Silvia Obertelli, nella categoria Cadette -54 chili, si è aggiudicata la medaglia di bronzo dimostrando grinta e tenacia. Flavio Ghilardotti, nella categoria Under 21 -68 chili, si è infine classificato al terzo posto superando avversari di grande valore.

Rilevanti anche i piazzamenti al quinto posto per Michelle Genovese su 26 atlete della categoria Under 14 +47 chili e Angelica Ghilardotti nella categoria -54 chili.