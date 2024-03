A Castel San Giovanni il raduno “Kurai Kunren” per scoprire i segreti del karate

È tornato, per la sua 34esima edizione, il raduno di karate “Kurai Kunren”, organizzato sabato 16 e domenica 17 marzo al palazzetto dello sport di Castel San Giovanni dai fratelli e maestri Massimo, Fabio e Luciano Boccuni.

Le due giornate sono state dedicate a un allenamento collettivo, diretto dai maestri Dario Marchini e Cristina Restelli con l’obiettivo di offrire a tutti i partecipanti, provenienti anche da oltralpe, l’opportunità di approfondire le proprie conoscenze e mettere alla prova le loro abilità nella famosa arte marziale, che oltre ai valori quali il rispetto per se stessi e per gli altri, si pone di sviluppare non solo il corpo ma anche la mente, in un continuo percorso di crescita personale.

Nel pomeriggio di domenica, inoltre, si è svolta una gara di “kata” divisa in varie categorie in base al livello dei partecipanti, dalla cintura bianca alla nera. In questo frangente, l’Ateneo del Karate del maestro Massimo Boccuni ha visto consegnarsi la bellezza di 12 medaglie.