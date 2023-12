Karate Farnesiana, Bongiorni da urlo a Jesolo: podio sfiorato in Coppa del Mondo

“Con Mattia fummo costretti a fare un’eccezione, accettando la sua iscrizione nonostante i tre anni. Il suo talento era evidente già allora ed fu semplice pronosticare un grande futuro”.

Gian Luigi Boselli, presidente e maestro del Karate Farnesiana è un fiume in piena. Comprensibile l’entusiasmo a mille per il quarto posto in coppa del Mondo di Mattia Bongiorni. A Jesolo, in un evento organizzato dalla Federazione olimpica, il 14enne studente del Colombini ha combattuto, ed entusiasmato nella categoria Cadetti -70kg che vedeva 96 atleti ai nastri id partenza. Un appuntamento valido per la corsa alla qualificazione alle Olimpiadi giovanili di Dakar 2026. Percorso splendido quello di Bongiorni che, dopo essersi sbarazzato di un atleta polacco nel primo incontro chiuso 52, ha proseguito il cammino eliminando prima un avversario ceco e successivamente, in maniera nettissima, di un karateka greco, piegato per 9-1. Il rivale bosniaco, vice- campione d’Europa, ha rifilato la prima sconfitta al piacentino (42) che nella fase di ripescaggio, dopo un primo successo ai danni di un atleta del Lussemburgo, nella finale per il bronzo si è arreso di misura a un giovane egiziano.

“Si tratta di un risultato eccezionale – ha detto ancora Boselli – e che rappresenta soltanto un’ulteriore tappa nel percorso di un ragazzo che vanta un curriculum già di tutto rispetto. Dove può arrivare? Le potenzialità sono notevolissime, ma è chiaro che per arrivare a certi livelli le variabili che subentrano sono numerose. Il carattere e la passione di Mattia sono tali che le speranze di vederlo molto in alto, ci sono”.

Campione italiano nel 2022, campione nazionale Csen per tre anni consecutivi dal 2021 e un’infinità di medaglie conseguite nei più prestigiosi eventi di categoria per Bongiorni, ennesimo “prodotto di un vivaio incredibilmente prolifico.

“Abbiamo puntato forte sulla qualità dei tecnici: da Giorgio Livelli a Pier Paolo Cagnoni e passando per Giulia Ghilardotti e Marco Risoli. Si tratta di una squadra di istruttori di primissima qualità e i risultati sono evidenti”.

Un movimento in forte crescita dopo la ovvia flessione vissuta in periodo- Covid: “Sono 130 i tesserati – spiega ancora Boselli – e siamo estremamente orgogliosi di quanto stiamo realizzando. Il livello è estremamente alto”.