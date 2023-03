Spartan race e arti marziali in primo piano questa sera alle 20.30 a Zona Sport

Spartan race e arti marziali in evidenza questa sera a Zona Sport. Il programma condotto dal giornalista Marcello Tassi torna alle 20.30 su Telelibertà: in primo piano lo Spartan Team Valtidone, da anni vincente su circuiti nazionali ed esteri di questa disciplina che prevede il superamento di ostacoli su terreni proibitivi, con ospiti coach Matteo Cavallini e Benedetta Currenti, per due anni bronzo agli italiani e coach del settore giovanile. Nella seconda e terza parte della trasmissione, spazio al Karate Piacenza Farnesiana con i due giovani talenti Mattia Bongiorni ed Eva Dallavalle, infine chiusura con i ragazzi del Judo Shiai Francesca Trongone e Thomas Sassi.

