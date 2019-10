Settimio Lucci nuovo direttore tecnico. “Ore contate” per mister Adailton

La Vigor Carpaneto comunica di aver affidato a Settimio Lucci la carica di direttore tecnico. In questa veste, Lucci (in passato già sulla panchina biancazzurra della prima squadra) collaborerà a stretto contatto con il direttore sportivo Marzio Merli e con tutti gli allenatori del club. Sono invece “ore contate” per mister Adailton che, dopo l’ennesima sconfitta subita in casa contro il Crema, è ad un passo dall’esonero. Al suo posto arriverà con ogni probabilità un altro ex come mister Stefano Rossini. L’ufficializzazione potrebbe arrivare nel pomeriggio.

