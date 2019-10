Oltre sessanta golfisti al Croara Country Club per un torneo autunnale

E’ arrivato l’autunno ma il circuito The Tour 2019 organizzato da GooGolf non si ferma e ha fatto tappa al Croara Country Club. Il campo si è presentato in ottime condizioni e i giocatori in campo, circa una sessantina, si sono dati battaglia esprimendo un golf di alto livello. Nella classifica lorda, il miglior risultato in assoluto è stato quello di Gianmarco Colombi con quattro colpi sopra il par del campo. In quella netta, invece si sono distinti Matteo Citterio nella prima categoria, che ha distanziato Massimo Neri di due soli colpi, mentre nella seconda ha vinto Michele Bocchi (che ha lasciato Fabio Bedin a quattro lunghezze) e infine, nella terza, l’ha spuntata di tre lunghezze Andrea Corda.

Le classifiche speciali, riservate alle donne ed agli over sono andate rispettivamente a Maria Luisa Veneziani, Luigi Efisio Casati, Aurora Tagliavia e Giovanni Pescali. I colpi più vicini alla bandiera e quelli più lunghi sono stati vinti per la categoria maschile da Massimo Neri e per quella femminile da Elisabetta Tremolada.