Su il sipario sulla nuova Gas Sales: prima a Civitanova dell’ex Simon

Dopo la lunghissima fase di preparazione e le numerose amichevoli, l’attesa dei tifosi per vedere all’opera la nuova Gas Sales è terminata. Oggi, a partire dalle 16, i biancorossi di coach Gardini saranno di scena a Civitanova per il primo turno di campionato. Si tratta del ritorno in Superlega da parte dei piacentini dopo il purgatorio della serie A2 e la trionfale cavalcata della passata stagione.

Grandi aspettative ovviamente da parte dei tifosi che riassaporeranno le sensazioni del volley al massimo livello italiano e cercheranno di scoprire quali potranno essere le reali potenzialità di una squadra profondamente rinnovata, a cominciare dalla guida tecnica.

Per questo primo impegno, il sestetto iniziale dovrebbe prevedere Cavanna in regia con Nelli opposto, Kooy e Berger gli schiacciatori, mentre Stankovic e Krsmanovic agiranno nel ruolo di centrali. Fanuli sarà il libero. Nella formazione di De Giorgi saranno chiaramente Juantorena e l’ex Simon i pericoli numeri uno in un match che si preannuncia complicatissimo. La sfida coi campioni d’Italia e d’Europa della Lube sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.