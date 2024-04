Al Palabanca la Gas Sales attende Civitanova: ultimo sforzo prima delle semifinali

Ultimo sforzo per la Gas Sales Bluenergy prima dell’inizio delle semifinali nei playoff quinto posto. Mercoledì 17 aprile alle 20.30 ospiterà Civitanova al Palabanca per la quinta giornata di qualificazione. Una chiamata già sicura per Piacenza la quale, dopo aver vinto le quattro gare precedenti, si è aggiudicata di diritto sia l’ingresso alle prossime fasi di gara, sia il favore del campo.

Una sfida però importante per le altre avversarie, dal momento che determinerà le sorti della classifica e, di conseguenza, la squadra che Piacenza dovrà accogliere nel palazzetto di casa lunedì 22 aprile.

Ora però la concentrazione è tutta su Civitanova – terza della classe, con un pass per le semifinali quasi certo – si è sempre rivelata un’avversaria molto sofferta dai piacentini. Sono undici, infatti, i precedenti tra le due squadre, dove il bilancio è di nove successi per i marchigiani, contro due dei biancorossi.

Per Piacenza potrebbe rivelarsi una sfida capace di consolidare la sicurezza in campo finora dimostrata in questi playoff quinto posto.