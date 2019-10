Giulia Ghilardotti torna a vestirsi di azzurro: convocata in Nazionale

Tornerà presto a vestirsi di azzurro la campionessa di karate Giulia Ghilardotti: la giovanissima atleta piacentina è stata infatti convocata tra le fila della Nazionale Filjkam per disputare il “Gran Prix di Ungheria” dall’8 al 10 novembre. Ghilardotti, campionessa d’Italia nel 2017 e 2018, è stata anche vicecampionessa europea nel 2018 a Sochi, in Russia. Per lei un più che gradito ritorno.

