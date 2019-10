I fratelli Sassi trionfano con un bronzo e un oro in Italia e in Europa

Weekend ricco di successo per Asia e Thomas Sassi, fratelli campioni della palestra piacentina Judo Shiai. Asia, impegnata in Slovenia all’European Cadet Cup, ha conquistato un’importantissima medaglia di bronzo nella categoria -48 chili, in un torneo che ha visto la partecipazione di concorrenti di estremo valore.

Thomas Sassi ha invece fatto sua una strepitosa medaglia d’oro a L’Aquila, teatro del 21esimo trofeo Internazionale Città di L’Aquila. Il giovane judoka si è confrontato con atleti provenienti da tutta Italia, chiudendo tutti gli incontri della categoria Agonisti Esordienti A -36 chili per Ippon.