Venerdì torneo benefico di minirugby a sostegno dell’associazione Bottigelli

E’ in programma venerdì prossimo, 1° novembre, dalle 10 alle 14 presso i campi di via Mazzini a Gossolengo, il terzo “Torneo di minirugby nazionale della Coppa piacentina“. Il ricavato del torneo organizzato dalla società Elephant Rugby, sarà devoluto in beneficenza all’Associazione William Bottigelli. La Onlus piacentina utilizzerà i fondi per sostenere, in collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali del Comune di Gossolengo, una famiglia con bambini che evidenziano disagio sociale.

Il torneo si annuncia molto interessante anche da un punto di vista prettamente agonistico, con 32 squadre (8 società) di piccoli rugbysti dai 4 ai 12 anni, tutte agguerrite e di standing nazionale (Liguria, Veneto, Lombardia ed Emilia). L’invito è esteso anche all’intera cittadinanza, che potrà gustare l’altra protagonista della bellissima iniziativa: la Coppa piacentina, fiore all’occhiello della gastronomia locale e, di certo, ottimo ristoro per il “terzo tempo” dei piccoli amici rugbysti. Una novità assoluta in termini di tecnologia e smart applications nel mondo del minirugby sarà rappresentata da un’applicazione fruibile tramite cellulare, che trasmetterà il torneo online.