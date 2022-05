La travolgente solidarietà dell’Associazione Bottigelli fa ancora il pieno di generosità

Per due anni mezzo hanno sospeso i tradizionali incontri conviviali, ma non hanno mai smesso di aiutare i più bisognosi, soprattutto nel periodo più difficile della pandemia da Covid.

Ma i volontari e i sostenitori dell’Associazione William Bottigelli avevano molta voglia di rivedersi di persona, per potersi riabbracciare e ricreare quel clima di amicizia e complicità che li accompagna da oltre 20 anni. Il momento è arrivato ieri sera, con la cena nella Sala Arazzi del Collegio Alberoni. Non ha voluto mancare il presidente dell’associazione, l’allenatore Eusebio Di Francesco, accompagnato da tanti ex biancorossi come Dario Hubner, Sergio Volpi, Tommaso Bianchi e Daniele Bernazzani. E poi il direttore generale del Piacenza Marco Scianò, i vertici della Gas Sales Bluenergy Volley con la presidente Elisabetta Curti in testa, i rappresentanti delle squadre piacentine di basket, rugby e calcio dilettanti.

Come al solito schivo, Riccardo “Jimmy” Bottigelli ha lasciato al consigliere Mario Chitti il compito di tracciare il bilancio degli ultimi mesi di attività: “Ci siamo visti di persona l’ultima volta nell’ottobre 2019, da allora sappiamo tutti cosa è successo. Ma noi non ci siamo mai fermati, continuando ad aiutare centinaia di persone e le strutture del territorio che si occupano di chi ha bisogno. Le nostre linee guida hanno seguito e seguiranno quattro direttrici, verso l’hospice Casa di Iris, le suore di monsignor Torta, i reparti dell’ospedale e le esigenze del territorio, ad esempio le famiglie nel territorio di Gragnano che abbiamo adottato”.

L’ASTA SI INFIAMMA PER BARESI E LEAO

Sono tante le strade che portano sostegno all’Associazione Bottigelli.

La più divertente è senza dubbio l’ormai tradizionale asta per le maglie dei giocatori di Serie A, che, animata da Nicola Gobbi, ha divertito i presenti alla cena di ieri sera. Protagonista assoluto il Milan, con l’offerta record dell’imprenditore e grande appassionato di calcio Alberto Burzoni per una storica maglia di Franco Baresi e la competizione tutta familiare tra Elisabetta Curti e il marito Bruno Capocaccia per quella di Leao. Quotazioni alte anche per lo juventino Chiellini e il napoletano Mertens.

E poi l’immancabile lotteria, con in palio ben 70 premi.

L’ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA CENA DEL PRESIDENTE DI FRANCESCO

Il presidente Eusebio Di Francesco, che non ha scucito alcun dettaglio sulla sua prossima panchina (“ho diverse richieste, devo ponderare bene per fare la scelta giusta”), ha ringraziato tutti i presenti: “La vostra generosità come sempre è enorme, da parte nostra possiamo onorarla continuando a stare vicino a chi è in difficoltà, sia direttamente, sia sostenendo quelle realtà con cui collaboriamo ormai da anni. Siamo tornati finalmente a vederci di persona, a respirare quel clima che fa di Piacenza la mia seconda casa. Ci rivedremo alla prossima cena, ma nel frattempo continueremo con tante opere di solidarietà”.

