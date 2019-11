Stasera la Bakery cerca la cinquina contro la sorpresa Ozzano

La sofferta vittoria a Teramo ha regalato la quarta gioia consecutiva alla Bakery Basket di coach Federico Campanella, in testa alla classifica di Serie B, a pari punti con Fabriano e Cento.

I biancorossi scenderanno di nuovo in campo questa sera alle 21.00 contro Ozzano, quarta in graduatoria a sole due lunghezze dal terzetto di testa.

Una sfida di cartello che metterà a dura prova Maggio e compagni, che conteranno sull’appoggio del PalaBakery.

“Con Teramo è stata una vittoria sofferta – spiega l’allenatore – però queste sono le gioie più belle. Abbiamo dimostrato di avere una grande difesa, mantenendo i nostri avversari a 50 punti. Saper vincere segnando poco è un valore aggiuntivo non da tutti. Arriviamo alla partita contro Ozzano con grande entusiasmo ma sempre con umiltà. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte le squadre ,però dobbiamo migliorare gli errori che hanno caratterizzato il secondo tempo di Teramo”.

