NBA Basketball School arriva al PalaBakery con coach Donnie Arey

Dopo il grande successo avuto nelle passate edizioni, la National Basketball Association (NBA) attraverso la licenziataria esclusiva per l’Italia Sport and Fun Holidays, ha comunicato le nuove date per l’NBA Player Clinic Tour che si terrà a novembre 2023. Il programma NBA si rivolge a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 17 anni, e dall’inizio del progetto oltre 3.000 giovani di tutta Italia hanno preso parte agli eventi targati NBA Basketball School. Grazie alla collaborazione con la Bakery Basket, partner organizzativo e logistico sul territorio, la città di Piacenza ospiterà il 13 novembre al PalaBakery una tappa del Player Clinic Tour.

“Siamo onorati di far parte del programma NBA Basketball School – dichiara Fabrizio Corti, presidente e amministratore delegato di Sport and Fun Holidays -. Con NBA condividiamo i valori fondamentali alla base del progetto. Un grande brand dietro al quale vi sono persone altrettanto grandi e che hanno nella crescita dei giovani, non solamente come giocatori ma anche e soprattutto come individui, la mission principale. Siamo davvero felici di condividere questo progetto con Bakery Basket, realtà con cui abbiamo trovato immediatamente affinità e sincera stima reciproca”.

“Siamo davvero felici di questo accordo – dichiara Simone Zamboni, responsabile del settore giovanile biancorosso -, che permetterà di poter offrire a tutti i nostri ragazzi e a tutto il territorio piacentino un’esperienza che arricchirà certamente gli atleti e allenatori che parteciperanno. Sarà anche una grande opportunità per conoscere e sperimentare nuovi metodi di allenamento. Siamo davvero felici di scendere in campo tutti insieme”.

I Player Clinic consistono in allenamenti della durata di 90’ e sono condotti da allenatori del circuito NBA Basketball School. Grazie a loro vengono portati in Italia i valori NBA e quello che chiamano NBA Way, ovvero una metodologia tipicamente americana di condurre le sessioni tecniche che ha come elementi caratteristici la grande intensità, la dinamicità, il coinvolgimento e il divertimento. Le sessioni di allenamento saranno suddivise per fasce d’età: All-Star (2008 – 2012) e Rookie (2012 – 2015).