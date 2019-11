Gas Sales a Verona con l’obiettivo di conquistare i primi punti in campionato

Terza giornata di Superlega per la Gas Sales Piacenza che oggi, domenica 3 novembre, affronta in trasferta la Calzedonia Verona di mister Radostin Stoytchev tra le mura dell’AGSM Forum alle ore 18.30. Un turno di campionato anomalo, complice la Del Monte Supercoppa, che vedrà scendere in campo nella giornata di domani soltanto Piacenza e Verona; tutte le altre gare in programma invece, saranno disputate durante la settimana.

La Gas Sales Piacenza si presenta a questa sfida con l’obiettivo di conquistare i primi punti in graduatoria: dopo due turni complicati contro due delle corazzate di questo campionato in cui i biancorossi sono usciti sconfitti ma a testa alta, c’è finalmente l’opportunità per un immediato riscatto.

In casa Calzedonia, dopo l’esordio vincente contro Sora, è arrivata la battuta d’arresto domenica scorsa con Perugia: gli scaligeri hanno sofferto in modo particolare in ricezione sugli attacchi di Leon e compagni, non riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari. Per la partita contro Piacenza, la truppa di Stoytchev potrà contare sulle qualità e la tecnica dello schiacciatore statunitense Garrett Muagututia, arrivato da pochi giorni in Veneto e provato in settimana nell’amichevole contro Padova per inserirlo nei meccanismi di gioco.