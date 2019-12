Strepitosa Francesca Trongone: è tra le cinque atlete esordienti più forti a livello italiano

Per la società piacentina Judo Shiai il 2019 si chiude nel migliore dei modi: la giovanissima judoka Francesca Trongone, dopo aver vinto le qualificazioni in ambito regionale per la finale del Campionato Italiano Fijlkam (categoria Esordienti B -70 chili) è approdata alla finale che sì è tenuta a Roma domenica scorsa, qualificandosi quinta fra tutte le atlete più forti d’Italia della categoria. Unica piacentina presente, la 13enne ha tenuto subito testa alle grandi, confermandosi grande promessa di questo sport.

